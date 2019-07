Hiina: Enamik inimesi Xinjiangi laagritest on “naasnud ühiskonda”

USA välisministeeriumi pressiesindaja sõnul ei ole tõendeid kinnitamaks Xinjiangi aseesimehe Alken Tuniazi väiteid ning tema sõnul peaks Peking lubama ÜRO Inimõiguste Ülemvolinikule piiramatut ligipääsu, et väite tõepärasust hinnata.

Ta lisas, et Hiina valitsus peaks lubama kinnipeetud vähemustel ka vabalt reisida Xinjiangist ja Hiinast välja, et edendada läbipaistvust.

ÜRO eksperdid ja aktivistid on öelnud, et Lääne-Hiina regioonis on kinni peetud vähemalt üht miljonit uiguuri ning teisi moslemi vähemusgruppe.