Kanada inimjaht: mõrvaduo lasti kontrollpunktist kogemata vabaks

Kahe turisti Lucas Fowleri ja Chynna Deese’i ja kohaliku Leonard Dycki mõrvas kahtlustatavatel noormeestel on kaks nädalat õnnestunud politseinikke vältida. Politsei on kasutusele võtnud jäljekoerad, droonid ja helikopterid, kuid otsingud ei ole kaheksa päeva jooksul toonud muud kui kohalike vihjeid.

Juurdlus võttis uue masendava pöörde eile, kui selgus, et Split Lake'i põlisrahvaste patrullgrupp pidas McLeodi ja Schmegelsky kinni Manitoba provintsi alkoholi kontrollpunktis – nimelt on alkohol Split Lake’i kogukonnas keelatud.

Kanada politsei kaasas otsingutesse ka õhutuge. FOTO: HANDOUT / REUTERS / Scanpix

«Need kaks isikut sõitsid läbi kontrollpunkti ning kaks konstaablit pidasid nad kinni,» ütles Tataskweyaki Cree rahvaste kantsler Nathan Neckoway Kanada CTV uudisteagentuurile. Autost alkoholi ei leitud ning noormeestel lubati teekonda jätkata.

Noormehed ütlesid neid kinni pidanud konstaablitele, et nad on pärit Briti Columbiast. Nende autost leiti matkavarustust ja kaarte – alkoholi ega relvi ei leitud.

Mõrvas kahtlustatavad Kam McLeod ja Bryer Schmegelsky. FOTO: Royal Canadian Mounted Police / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Neckoway sõnul oli tema šokk suur, kui hiljem jõudis nendeni info, et noormehed on tagaotsitavad.

Põgenikud on pidevalt politseist paar sammu ees – esmaspäeval uskus politsei juba, et on noormeestele jälile jõudmas, sest kohalik vabatahtlike patrull oli neid märganud York Landingu kogukonna prügimäel toitu otsimas. Briti Columbiast, kust leiti nende arvatavate ohvrite Fowleri, Deese’i ja Dycki surnukehad, on York Landingusse ligi 3000 kilomeetrit. Prügimäele kohale läinud politseinikud aga ei leidnud põgenikest jälgegi. Eile otsustati seal ka otsingud peatada.

«York Landingu otsingud, kuhu kaasati helikoptereid, droone ja sõjaväeressursse, on jõudnud lõpule. Politseil ei õnnestunud kinnitada vihjet, et noormehi märgati siin piirkonnas. Lisaväed on York Landingust tagasi kutsutud,» vahendas politsei oma pressiteates.

1. 12. juuli, Port Alberni - Kam McLeod ja Bryer Schmegelsky lahkuvad kodust. 2. Kuupäev teadmata, Whitehorse - paar saabub Whitehorse'i linna, kuid lahkub peatselt. 3. 15. juuli, Liard kuumaveeallikad - avastatakse Fowleri ja Deese'i surnukehad. 4. 19. juuli, Dease järv - avastatakse Dycki surnukeha ja noormeeste põlenud matkabuss. 5. 21. juuli, Cold Lake - linnaelanik märkab noormeeste Toyota linnamaasturit. 6. 23. juuli, Meadow Lake - märgatakse tagaotsitavate Toyota linnamaasturit. 7. 23. juuli, Gilliam - Gilliami linnast leitakse noormeeste põlenud maastur. 8. 28. juuli, York Landing - kohalik patrull märkab tagaotsitavad prügimäelt süüa otsimas. FOTO: Google Maps / Ekraanitõmmis

Kanada politseinikud tegid üle 500 ukselt uksele otsingu Fox Lake ja Gilliami piirkonnas. «On võimalik, et kahtlusalused said kohalikelt kogemata abi ning nad on piirkonnast pagenud,» teatas politsei.