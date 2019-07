Viis ELi riiki lubas Itaalia laeval asuvad migrandid vastu võtta

Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles AFP-le, et Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Luksemburg ja Portugal ning Itaalia kirik on lubanud viis päeva sadamas olnud migrantide eest hoolt kanda. Ametnik ei avaldanud seda, kuidas migrandid riikide vahel ära jaotatakse, kuid märkis, et enamik neist jääb Itaaliasse.