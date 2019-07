Rootsi politsei kannab maha 1400 kartulitestis põrunud kaitsekilpi

Rootsi politsei on neid kaitsekilpe kasutanud juba rohkem kui kümme aastat, kuid alles nüüd selgus, et kartulirünnakule need vastu ei peaks.

Esmalt märgati kvaliteediprobleeme pärast üht juhtumit, kus politseipatrull oli sunnitud kilpi kasutama ning seejärel korraldati politsei lõunaringkonnas test, et teha kindlaks, kui tugev kilp ikkagi on. Testi käigus visati kilbi pihta toores kartul, mis purustas kaitsevahendi.

Nüüd on Rootsi politsei otsustanud kasutusest kõrvaldada kõik 1400 konkreetse mudeli kaitsekilpi ning asendad need uutega.

«Tööandja on teinud inventuuri ning jõudnud järeldusele, et olemas on piisavalt palju teist marki kaitsekilpe, et tulla suve jooksul tööga toime,» lausus Patrik Danielsson politseilehele.