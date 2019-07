Video: näljahädas Jeemenit räsib rändtirtsuepideemia

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon hoiatas Jeemeni valitsust, et järgmise kolme kuu jooksul kujutavad Jeemeni ja lähedalasuvate riikide põllumajandusele kõige suuremat ohtu piirkonnas massiliselt paljunenud rändtirtsud.

«Praegu on rändtirtsud oma kasvu viimases faasis. Kahe päeva pärast lõpetavad nad nukkumise. Need täiskasvanud rohutirtsud kogunevad suurtesse parvedesse ja hakkavad liikuma, kui saavad lennuvõimeliseks,» lausus Jeemeni rändtirtsude jälgimise keskuse asedirektor Amin Zarqa.

Eelmise aasta India ookeani tsüklon lõi soodsa pinnase rändtirtsude sigimiseks Omaanis, Jeemeni idaosas ja Saudi Araabia lõunapiirkonnas. Lisaks on rändtirtsude kasvu soodustanud ka vihmahooaeg ja kõrged temperatuurid.

«Sel korral on kahjud rängad. Me tahaksime siit lahkuda ja kuskil mujal elatist teenida, kuid mis meil üle jääb. Isegi lammaste karjamaal on rohi ära söödud ja neil pole midagi süüa. Ma ei ole elu sees nii karmi rändtirtsuepideemiat näinud,» lausus üks kohalik talupidaja.