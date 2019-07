Prantsusmaa jättis kodakondsuseta liiga usina töötaja

Pariisi piirkonnas meditsiiniõena töötav naine, kes tuli Prantsusmaale Liibanonist juba 18 aastat tagasi, taotles riigilt kodakondsust. Ametnikud lükkasid tema avalduse aga tagasi, sest naine töötas keskmiselt 67,5 tundi nädalas, mis on «vastuolus Prantsusmaa tööaega reguleerivate seadustega».

Prantsusmaal on keskmine töönädal 35 tundi, üks maailma lühimaid. Töötajatel on lubatud teha pikemaid tööpäevi, kuid seegi on piiratud. Maksimum, mis seaduste järgi lubatud, on 44 tundi nädalas, kuigi seda võib pikendada 48 tunnini lühikeseks ajaperioodiks eriolukordades.

Õde, kes ei soovinud oma nime avalikustada, murdis reegleid, kui võttis vastu töö Créteili haiglas ning tegi kaks lisavahetust kahes teises kliinikus, selgitas siseministeeriumi esindaja.

Naine vaidlustas töötatud tundide arvu, öeldes, et ta ei töötanud kunagi rohkem kui 53 tundi nädalas, kuid nõustub, et isegi seda on liiga palju Prantsusmaa jaoks.

Siseministeeriumi sõnul võib naine taas kodakondsust taodelda kahe aasta pärast, vihjates, et naise taotlus muutub sobivaks, kui ta töötab vähem.

«Ma ei teadnud selle seaduse kohta, muidu oleksin teinud kõik, mis võimalik, et vähendada töötundide arvu,» ütles 45-aastane naine Le Parisienile. Ta märkis, et Prantsusmaa on teda soojalt vastu võtnud. «Ma saan teha tööd ja maksta makse ja mitte elada toetusrahade peal. Ma tahtsin inimesi aidata. Aga nüüd on sellest saanud probleem.»

Ta lisas, et alati pole tal võimalik töötunde kokku lugeda. «Ma ei saa lihtsalt jätta oma patsiente keset operatsiooni».

Jean-Christophe Lagarde, parempoolne parlamendisaadik, on tungivalt soovitanud president Macronil naisele kodakondsus anda.