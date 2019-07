Putin saatis sõjaväe Siberi põlenguid kustutama

Lisaks on Krasnojarski krais alustanud põlengute kustutamist Vene eriolukordade ministeeriumi lennukid. Eile saabus Krasnojarski kraisse ka eriolukordade aseminister Aleksander Tšuprjan, kes haldab kustutustöid.

Tšuprjan rõhutas, et põlengud ei ohusta asulaid ega majandusrajatisi, kuid inimesed kannatavad suitsu tõttu. Eriolukordade ministeerium võttis seetõttu vastu otsuse laiendada Venemaa tuletõrje rakkerühma.

Põlengute tõttu on kuulutatud välja eriolukord Irkutski oblastis, Krasnojarski krais, kahes Burjaatia piirkonnas ja ühes Sahha Vabariigi piirkonnas.

Alates juuni algusest on leekides olnud vähemalt 11 piirkonda. Suits on katab juba mitmeid Kasahstani piirkondi, Karagandõ piirkonda, Almatõ piirkonna põhjaosasid ja on jõudnud ka Mongooliasse.