Merepäästjad või inimkaubanduse toetajad?

Liibüast Euroopasse tulev migrantidevool valmistab Euroopale juba aastaid peavalu. The New York Times avaldas eelmisel nädalal video sellest, kuidas nende reporter jälgis Vahemerel tegutseva laeva Sea-Watch tegevust. Hetkel on Sea-Watch ainus alus, mis korjab pardale Vahemerel merehädas migrante.