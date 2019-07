Video: Süüria Idlibi provintsi konflikt ähvardab muutuda sajandi suurimaks humanitaarkatastroofiks

ÜRO inimõiguste nõukogu andmetel on alates valitsusemeelsete vägede rünnakute algusest aprillis pommitamistes surma saanud vähemalt 450 tsiviilisikut – üle 100 inimese vaid viimase kümne päeva jooksul.

ÜRO humanitaarjuhi Mark Lowcocki sõnul on Hayat Tahrir al-Shami terrorirühmituse, ja rühmitust toetavate riigiväliste gruppide, rünnakutes kannatada saanud sadu inimesi ja üle 440 000 on pidanud kodudest pagema.

Lowcock meenutas Idlibi haiglas töötanud kirurgi lugu, kes rääkis, et elas haigla ülemisel korrusel. Patsiente hoiti alumistel korrustel, sest need olid pommitamise eest enam kaitstud.

«Mõned päevad enne arstiga rääkimist maandus pomm haiglast vaid 50 meetri kaugusele ning purustas tema toa aknad,» meenutas Lowcock arsti lugu.

«Päev-kaks enne seda tabas pomm 200 meetri kaugusel asunud günekoloogiakliinikut,» lisas ta. Mõlemad haiglad asuvad niinimetatud konfliktivabas tsoonis, mis sätestati Venemaa ja Türgi vahelises kokkuleppes, et eraldada valitsusemeelseid vägesid ja opositsioonivägesid.

Jaysh al-Izza Süüria oppositsiooni mässulised. FOTO: Mouneb Taim / ZUMAPRESS.com / Scnapix

Lisaks kinnitatud allikatele edastavad ka ÜRO inimõiguste nõukogu meeskonnad kohapealt kogutud informatsiooni.

«Meie meeskonnad räägivad, mida nad näevad. Tunnistused tulevad nendelt, kes on koldele kõige lähemal ja, kes on ÜRO hinnangul usaldusväärsed. Me oleme näinud videoid plahvatustest, hävitatud majadest, söestunud laipadest ja karjuvatest lastest,» rääkis Lowcock.

«Lisaks on ka Idlibi elanike endi tunnistused. Ma rääkisin eile (29. juuli) video vahendusel kahe perekonnaga, kes olid oma kodudest pagenud. Nad rääkisid, et Venemaa ja riigi valitsus pommitavad iga päev,» lisas humanitaarjuht. Lowcocki sõnul soovisid hirmul kohalikud ainult, et pommitamine lõpetataks.

Viimase kolme aasta jooksul on Süüria valitsus enamus riigi territooriumitest, mis kaheksa aastat tagasi alanud konflikti vältel opositsiooni kätte on langenud, taas oma kontrolli alla saanud.

Drooniga tehtud pilt õhurünnakutest rusutud Ariha linnast, Idlibi provintsis. FOTO: OMAR HAJ KADOUR / AFP / Scanpix

Venemaa õhurünnakute ja Iraani rahastatud relvarühmituste toetusel on mässulised Süüria põhjaosasse taganema sunnitud. Idlibi piirkonda domineerivad Al Qaeda sidemetega relvarühmitused ja teised džihadistide grupid. Piirkond on koduks ligi kolmele miljonile inimesele.

Süüria sõjaväe meediaorganisatsiooni andmetel vallutasid riigi väed esmaspäeval Tal Malahi küla ja Jibeeni linna. Süüria inimõiguste valvegrupi (The Syrian Observatory for Human Rights) andmetel sunniti mässulised taganema pärast intensiivseid õhurünnakuid, vahendab meediaväljaanne Voice of America.

Mark Lowcock hoiatas teisipäeval, et Süüria olukord Idlibi provintsis ähvardab muutuda sajandi suurimaks humanitaarikatastroofiks.

Twitter blokeeris Venemaa Süüria saatkonna konto Twitter blokeeris Süürias Vene Föderatsiooni saatkonna konto, pärast seda, kui saatkond süüdistas Süüria Valgete kiivrite tsiviilkaitserühmitust pommitamiste fotode võltsimises. Saatkond väitis, et uudised õhurünnakust juurviljaturule Maraat al-Numani naabruskonnas, mis tappis 38 ja vigastas 100 tsiviilisikut, olid valed ning et turg on siiani terve. Süüria tsiviilkaitse vabatahtlikud transpordivad Ariha linna õhurünnakus viga saanud inimest kanderaamil. FOTO: OMAR HAJ KADOUR / AFP / Scanpix Venemaa välisministeerium ei ole juhtumit kommenteerinud, kuid Vene saatkond Lõuna-Aafrikas nimetas Twitterit mõttepolitseiks. Saatkond väitis, et Twitteri konto eemaldati pärast seda, kui viimane postitas faktilist kriitikat Valgete kiivrite liikumisele. Valgete kiivrite liikumine, ametlikult tuntud, kui Süüria tsiviilkaitse, on 3400 vabatahtlikust koosnev humanitaarorganisatsioon, mis tegutseb opositsiooni kontrollitud aladel. Liikumist on tunnustatud tuhandete elude päästmises ning seda on nomineeritud Nobeli rahupreemia laureaadiks. Allikas: The Telegraph

Lowcock pöördus ÜRO Julgeolekünõukogu poole sõnadega: «Teie siin Julgeoelkunõukogus olete ignoreerinud kõiki varasemaid palveid. Te teate, mis toimub, te pole 90 päeva mitte midagi teinud ja need tapatalgud jätkuvad teie silme all,» vahendab Voice of America.

Julgeolekunõukogu resolutsioonikavandis väljendati sügavat muret terviserajatiste pommitamise pärast. Venemaa eitas haiglate pommitamist.

ÜRO humanitaarjuht Mark Lowcock. FOTO: DENIS BALIBOUSE / REUTERS / Scanpix

«Küsisin oma kaitseministeeriumist ja uurimine näitas, et väidetavalt rünnatud 11 asutuses ei olnud rünnakuid tervelt üheksas. Kaks ülejäänut olid osaliselt kahjustada saanud, aga mitte Vene vägede käe läbi,» ütles Moskva ÜRO suursaadik Vassili Nebenzja.

Ajakirjanikele näidati Lõuna-Idlibi Kafr Nabutha linna sateliitfotosid. Üks foto oli tehtud enne konfliktide algust aprillis – fotolt oli näha tihedalt täis ehitatud piirkonda. Teiselt fotolt, mis pildistati 27. juunil, oli näha vaid varemeid.

«Pea iga hoone hävitati kolme kuu jooksul. Sarnastelt sateliitfotodelt on näha 17 pea täielikult maatasa tehtud küla,» lisas Lockwood. Ta võrdles rünnakuid kõrvetatud maa poliitikaga (scorched-earth) – sõjaväe taktika, mille käigus hävitatakse kõik vaenlasele kasulikud hooned.

Suitsusambad õhurünnakutest laastatud Khan al Subuli linnas, Idlibi provintsis. FOTO: REUTERS TV / REUTERS / Scanpix

ÜRO on juba mitu kuud haiglate pommitamise kohta alarmi tõstnud. Humanitaarorganisatsioonid saavad ÜROle oma koordinaate ning planeeritud liikumisi, mida jagatakse rahvusvaheliste koalitsioonivägede, Türgiga ja Venemaaga, et ennetada asutuste kogemata pihta saamist.