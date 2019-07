Boris Johnson kinnitas Põhja-Iirimaal otsustavust EL-ist lahkuda

Johnson saabus Belfasti teisipäeva õhtul pärast Iiri poliitikute hoiatusi, et tema lubadus viia riik EL-ist välja kasvõi leppeta võib lagundada Ühendkuningriigi. Sarnaseid hoiatusi tehti ka kolmapäeval.

Downing Street kinnitas pärast kohtumist aga, et «peaminister tegi selgeks, et ÜK lahkub EL-ist 31. oktoobril tulgu mis tuleb».

Vabariikliku partei Sinn Féin juht Mary Lou McDonald ütles pärast kohtumist Johnsoniga, et Briti peaminister «seadis kompassi korrapäratu ja krahhi taolise Brexiti suunda».

«Me oleme öelnud talle selgelt, et põhjalik planeerimine, mida ta enda sõnul krahh-Brexitiks valmistudes läbi viib, peab hõlmama põhiseaduslikku küsimust,» lausus McDonald võimaluse kohta, et Põhja-Iirimaa lahkuks Brexiti korral Ühendkuningriigist ja liituks Iirimaaga.

Varem oli Sinn Féini juht BBC-le öelnud, et «Brexit on kõigi jaoks ühiskonnas kergitanud fundamentaalse küsimuse meie saare jagamise tarkuse ja jätkusuutlikkuse osas».

«Kõva Brexiti korral, ma ei kujuta ette kuidas keegi saab öelda, et asjad jätkuvad vanaviisi,» lisas ta.

Brexiti-meelse Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistide Partei (DUP) liider Arlene Foster ei tähtsustanud leppeta Brexitit üle, öeldes, et Johnson keskendub kokkuleppe saavutamisele ja DUP «on valmis teda selles aitama».

«Minu peamine eesmärk sel hommikul on teha kõik, et see taastada,» ütles Johnson telekanalile Sky News.