Tundmatud Põhja-Korea raketid võivad olla Iskanderite koopiad

Samuti on rakettidel võimekus järgida irregulaarseid lennutrajektoore ja sooritada õhus keerulisi manöövreid. Lisades sellele Mach 5 ületava tippkiiruse, muutuvad need raketid ka kõige arenenumatele õhutõrjesüsteemidele raskesti tabatavaks.

«Kui see rakett oleks kuidagi Iskanderi järgi ehitatud, suudaks see lennata nii, et radaril oleks seda keeruline tuvastada ning tegelikult käivad kuuldused, et Lõuna-Korea radaril oli raskusi viimatiste rakettide tuvastamisega, mis on tõsiselt murettekitav,» selgitas Kazianis.