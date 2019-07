Haapsalu linnavõim andis mürgeldavatele kõrtsidele armuaega, kuid hoiab neil silma peal

Linnavalitsuses said täna kokku linnapea Urmas Sukles, volikogu esimees Jaanus Karilaid, Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin ning meelelahutuskohtade Aed ja Hoov esindajad.

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid ütles Postimehele, et Hoovi ja Aia esindajad lubasid edaspidi tõsta oma vastutustunnet elanike ees. «Kui lubadust ei täideta, siis asub linn ettevõtja vabadusi piirama,» hoiatas Karilaid.

Ta märkis, et üks proovikivi saab olema eeloleval nädalavahetusel toimuv festival Augustibluus. «Kui elanike rahulolematus jätkub, siis peame kasutama juba praktilisi piiravaid meetmeid,» ütles Karilaid.

Karilaid märkis, et pärast Postimehe artikli ilmumist teisipäeval sai politsei kaebuse ka meelelahutuskoha Hoov naabrilt, kus on sama probleem. Hoov ja Aed asuvad teineteise lähedal.

Hoovi kõrval elav Elle rääkis Postimehele, et sellel suvel on ta pidanud nädalavahetustel mitmel korral magama köögis, kuna muidu ei ole võimalik uinuda. Naise magamistoa aknad on otse Hoovi poole ning seal ei ole õuest kostva lärmi tõttu võimalik magada.