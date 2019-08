Soul: ennast varjav Põhja-Korea diplomaat lahkus Itaaliast

Parlamendisaadik Lee Eun-jae ütles neljapäeval, et riikliku luureteenistuse ametnikud teavitasid seadusandjaid, et Põhja-Korea endine suursaadiku kohusetäitja Itaalias Jo Song-gil on Itaaliast lahkunud ja «kuskil mujal» kaitse all.