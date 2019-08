Rouhani: USA kardab Iraani välisministrit

"Nad kardavad meie välisministri intervjuusid," ütles Rouhani televisioonis edastatud kõnes, viidates intervjuudele, mida Zarif andis hiljuti New Yorgis välismeediale.

Muu hulgas külmutatakse kõik Zarifi varad Ühendriikides või USA kontrolli all olevates piirkondades. Ühtlasi kavatsetakse pärssida Zarifi rahvusvahelist reisimist.

"Zarif viib ellu Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei vastutustundetut poliitilist tegevuskava ja on režiimi peamiseks eestkõnelejaks kogu maailmas. USA saadab Iraani režiimile selge ja kindla sõnumi, et selle viimase aja käitumine on vastuvõetamatu," ütles rahandusminister Steven Mnuchin ametlikus avalduses.