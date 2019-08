Jaapani senatis asusid tööle esimesed raske puudega saadikud

Yasuhiko Funago ja Eiko Kimura võitsid koha ülemkojas juulis peetud valimistel ning nende ratastoolide tõttu tuli Jaapani parlamendis teha ümberkorraldusi.

Kaks rahvasaadikut sõltuvad hooldajate abist ja nende valimine tõi Jaapani ühiskonnas päevakorda selle, et riik maksab sellise abi eest vaid juhul, kui puudega inimene ei tööta.

Rahvasaadikud ja aktivistid ütlevad, et sisuliselt karistab selline kord puudega inimesi, kes tahavad tööd teha.

Jaapani parlamendi ülemkoda nõustus maksma Funago ja Kimura hooldajate eest, kuid saadikud tahavad seaduste laiemapõhjalist muutmist.

«Süsteemi muutmine võtab kaua aega, kuid me teeme parlamendis kõvasti tööd, et see suur probleem lahendada,» ütles Kimura enne parlamendi istungi algust oma toetajatele.

«Ma olen üllatunud, et nii paljud kohale tulid,» lisas Funago, kes rääkis oma hooldaja abiga. «Annan endast parima, et kõigi ootustele vastata.»

Parlamendi peasissepääsu juurde pandi ajutine kaldtee, et saadikud saaksid sellest tseremoniaalselt siseneda.

Parlamendi peasaali jõudmiseks pidid nad aga sisenema uuesti tagauksest, et jõuda maja ainsa liftini.

Ametnikud ütlesid, et nad annavad endast parima, et uutele saadikutele vastu tulla, kuid hoiatasid, et sellel on piirid.

«Kaldteede ja lifti paigaldamine peasissekäigu ja peasaali vahele on tehniliselt keeruline, sest see maja on väga vana, ehitatud ajal, kui sõna 'barjääridevaba' ei tuntud,» ütles parlamendiametnik.

Vastu on tuldud aga muul moel, näiteks eemaldatud parlamendisaalist toolid, et teha ruumi saadikute ratastoolidele, ja muutes reegleid nii, et nende hooldajatel lubatakse istungite ajal saalis olla.

Renoveerimine on seni maksma läinud 880 000 jeeni ehk umbes 8100 dollarit.

Mõlemad saadikud on äsja moodustatud väikesest opositsiooniparteist ning kaelast allapoole halvatud.

Funagol (61) on amüotroofne lateraalskleroos (ALS) ning ta on kaotanud kõnevõime. Suhtlemiseks pilgutab ta kas oma hooldajale silmi või kasutab spetsiaalset arvutisüsteemi.