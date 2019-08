Riigireform: 20 riigiasutuse asemele tuleb kuus suurt ühendametit

1. septembrist 2020 tööd alustama hakkavas haridusvaldkonna konsolideeritud ühendametisse on plaanis koondada SA Innove, SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Kutsekoda, Eesti Noorsootöö Keskus, keeleinspektsioon, Eesti Keele Instituut ning Spordikoolituse ja -Teabe SA, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Teiseks soovitakse moodustada maa- ja planeeringute valdkonna ühendamet, kuhu koondatakse maa-amet, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talitus.

Kaks uut ühendametit moodustataks transpordivaldkonnas – esiteks transpordi planeerimise ja investeeringute valdkondade ühendamet ja teiseks transpordi järelevalve valdkonna ühendamet.

Viies ühendamet moodustatakse põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti liitmisel ning sellest tekiks põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendamet ning kuues uus suur ühendamet luuakse keskkonna valdkonnas, kus liidetaks keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon.

Hetkel on esimese sammuna plaanis põhjalikumalt analüüsida, millised asutused ja millised nende funktsioonid sobiks loodavasse ühendametisse. Mõned asutused võidakse liita tervikuna, teiste puhul võib liitmine toimuda osaliselt.

Ratas: meditsiini ja sisejulgeolekut koondamised ei puuduta

Kui riigireformi käigus on hakanud kõlama, et riigiametnike arv kahaneb, siis peaminister Jüri Ratas rõhutas valitsuse pressikonverentsil, et meditsiini ja sisejulgeolekut see ei puuduta.

«Me ei lähe koondama meditsiini ja siseturvalisuse valdkondadest - need on asjad, kuhu valitsus alla ei kirjuta,» märkis Ratas.

Tema sõnul on riigireformi eesmärk teha teenused inimestele rohkem kättesaadavaks ja kvaliteetsemaks, samuti on eesmärk viia töökohti maapiirkondadesse ja üks peamine eesmärk on bürokraatia vähendamine.

Massikoondamist ei tule

Riigihalduse minister Jaak Aabi kinnitas valitsuse pressikonverentsil, et riigiasutustes massilist koondamist ei tule.

Aab rääkis, et riigireformi tegevuskava eesmärk on vähemate ressurssidega teha paremat tulemust. Ta tõdes, et töökohtade arv valitsussektoris ilmselt väheneb, kuid massilist koondamist ei tule.

Minister selgitas, et riigi eesmärgiks on see, et valitsussektor moodustaks 12 protsenti tööealisest elanikkonnast ning kuna see kogu aeg väheneb, peab ka riigiasutustes töötavate inimeste arv järk-järgult vähenema.