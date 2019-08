Ukraina sõjavägi korraldab Tšornobõlis õppusi

«Need on pärist sõjaväe harjutustest,» viitab giid Prõpjati kohviku seintes leiduvatele kuuliaukudele. Sama päritoluga on kogu mahajäetud linna majade seinu palistavad kuuliaugud.

Infot Tšornobõli tuumajaama lähistel toimuvate sõjaväeõppuste kohta ei ole Ukrainas laialt levitatud. Mõned «stalkerid» ehk ebaseaduslikult tsooni sisenenud uudistajad on kirjeldanud laskmisõppusi internetis.

Eelmisel aastal jaanuari lõpus kurtis Tšornobõl Toursi juhataja Jaroslav Jemeljanko Facebookis, et «laskmine on jälle alanud». Tema sõnul suleti Prõpjati linn etteteatamiseta ning turistidel ei lubatud sinna siseneda, isegi kui nad olid külastuse eest eelnevalt maksnud.

Õppuste kohta pole mingit märget Ukraina rahvuskaardi või siseministeeriumi kodulehel. Tšornobõli suletud tsooni haldav riigifirma postitas lihtsalt internetti teate, et Prõpjat suletakse 30. mail külastajatele.

Prõpjati südames asuv keskväljak on kolmekümne aastaga võsastunud.

Rahvuskaart ei soostunud avaldama oma viimaste õppuste toimumise aega, kuid selle ametnik tunnistas Deutsche Wellele, et rahvuskaardi liikmed osalevad aeg-ajalt Prõpjatis toimuvatel õppustel.

Harjutused toimuvad kinnist tsooni haldavate ametnike nõusolekul ning on osa siseminister Arseni Avakovi «väikeste sammude plaanist», mis töötati välja Donbassi vabastamiseks.

Kuid mittetulundusühingu Ukraina sõjaväekeskus juhtaja Taras Tšmut ei usu, et Tšornobõli kinnine tsoon on sõjaväeharjutusteks ohutu koht. Tema sõnul on hooned varisemisohtlikud ja sõdurid võivad seetõttu viga saada.