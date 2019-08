Video: Hiinas toimunud veepargi-õnnetuses sai vigastada 44 inimest

Õnnetuses sai vigastada 44 inimest ning mitmetel kannatanutel esines murdunuid ribisid. Viie inimese vigastused osutusid tõsisemaks ning nad vajasid haiglaravi, kuid nende seisund on stabiilne, ütles linnavalitsuse avaldatud teatis teisipäeval, vahendab South China Morning Post.

Kaamerale jäädvustatud videos on näha ujujaid saamas pihta ootamatult suure lainega ning on kuulda inimeste karjumist. Laine oli piisavalt suur, et ületada basseini ümber olnud äärist, põhjustades ohtu ka inimestele, kes sel hetkel vees ei olnud.