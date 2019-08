Purjakil piloot nabiti kinni otse startiva lennuki kokpitist

Esmalt oli lennujaamaametnikes äratanud kahtlust see, kui Delta Air Line’si piloot Gabriel Lyle Schroeder katkestas meeskonnaliikmete turvakontrolli, kui taipas, et ees ootab veel täiendav kontroll, seisab politseiraportis.

Mõni aeg hiljem pöördus Schroeder turvakontrolli tagasi ja suutis selle läbida ning jõuda San Diegosse sõitma pidanud lennuki pardale, enne kui korrakaitsjad ta kinni võtsid, selgitas Minneapolis-Saint Pauli rahvusvahelise lennuvälja kõneisik Patrick Hogan The Washington Postile.

37-aastane piloot kõrvaldati Delta lennult number 1728 umbes kella 11 ajal teisipäeva hommikul pärast seda, kui ametnikud olid teinud kindlaks, et tal oli kaasas alkoholi sisaldanud anum ning kahtlustasid tal joovet, selgitatakse politsei dokumentides.

Schroeder ise kommentaarideks kättesaadav polnud.

USA lennundusameti reeglite kohaselt on pilootidel keelatud lennata, kui nende veres on alkoholisisaldus kõrgem kui 0,04 promilli. Ühtlasi on pilootidel keelatud alkoholi tarvitada lennule eelneva kaheksa tunni jooksul.

Delta pressiesindaja Michael Thomas ütles, et uurimise ajal Schroederit lendama ei lubata.

Lend San Diegosse hilines tunni jagu, sest asemele tuli kutsuda asenduspiloot. Thomas lükkas ümber varasema väite, nagu oleks kõik reisijad olnud juba lennukis siis, kui Schroeder kinni võeti. Pressiesindaja kinnitusel polnud pardaleminek kõigile reisijatele selleks ajaks veel alanud.

«Deltas on lennundussektori ühed karmimad alkoholi tarvitamise reeglid ning me ei salli rikkumisi,» kirjutas Thomas eilses ettevõtte avalduses, lisades, et Delta teeb kohalike võimudega igati koostööd.

Lennujaama esindaja Hogan rääkis, et esialgu ootavad nad toksikoloogiauuringu tulemusi ning see võib võtta mitu päeva. Lennujaam ei ole avaldanud, mis tüüpi alkohol oli Schroederil kaasas, ning Hogani sõnul saab detailidest rääkida alles siis, kui uurimine on lõpule jõudnud.