Kanada politsei on kaks nädalat tulutult Põhja-Kanada Manitoba provintsis tuult taga ajanud. Kanada metsadesse pagenud kolmes mõrvas kahtlustatavatel Kam McLeodil ja Bryer Schmegelskyil on õnnestunud püsida politseinikest sammu võrra ees.

Kuid loodus ei olnud ainus äss Kanada lindpriide varrukas. Otsinguid raskendas ka see, et kohalikel oli palutud politseinikest pilte mitte postitada, sest kardeti, et sedasi on noormeestel võimalik hoida silma peal patrullide asukohtadel ja tegemistel.