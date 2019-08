Homme ilm soojeneb

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Peamiselt on ilm sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 18-20 kraadi.