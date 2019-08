Eksperdid ei ole Ungari korruptsioonivastaste sammudega rahul

Fotol on plakat Ungari peaministri Viktor Orbáni juhitud valitsuse kampaaniast. Plakatil on näha Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Ungari-USA topeltkodakondne George Soros koos kirjaga "Ka sinul on õigus teada, mida Brüssel tegema valmistub". Tekstile on kollase värviga peale kritseldatud lause "Varas Orbán", millega viidatakse arvamusele, et Orbán ja tema lähikond on üks Ungaris leviva korruptsiooni allikatest.

FOTO: Pablo Gorondi / AP / Scanpix