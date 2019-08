Stuttgartis nottis süürlane tänaval mõõgaga maha kasahhi

Kolmapäeva õhtul kella 18.15 ajal sai politsei väljakutse, kus teatati, et 36-aastast mest oli mõõka meenutava esemega rünnatud. Sündmuskohale jõudes leidsid korrakaitsjad eest elutu inimese, kelle kehal oli rohkelt lõike- ja torkehaavu.

Kuigi kuritöö motiivi osas pole endiselt selgust, oletab politsei, et asi oli seotud rünnaku eel meeste vahel puhkenud tüliga. Politsei pressiesindaja kinnitas igatahes SWRile, et mingit viidet tapmise poliitilisele või usulisele motiivile ei näi olevat.

Et veretöö pandi toime rahvast täis tänaval, hakkasid sotsiaalmeedias kiiresti pärast võigast mõrva ringlema pealtnägijate videoülesvõtted sellest. Stuttgarti prokuratuur kaalub praegu, kas sellega seoses on põhjust alustada menetlust, sest võimalik, et videosalvestistega võidi kahjustada inimeste õigust privaatsusele.