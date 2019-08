KOHALIK VAADE. Moskva sätib Moldovas kaarte

Seega on igati loomulik, et 2020. aasta presidendivalimiste eel ei käi venemeelne Dodon valijate poolehoidu püüdes välja ühtegi algatust, mis poleks Kremli huvides. Alates sellest, kui ta võitis 2016. aasta novembris üle noatera riigipea koha, pole Dodon jätnud õhku mingit kahtlust, et nii ta ise kui ka tema Sotsialistlik Partei (PSRM) on Vene võimukandjate peamine tööriist Moldovas oma tahtmise saamiseks.