Guterres: lõppenud juuli oli ilmselt ajaloo kuumim kuu

ÜRO peasekretär ütles ajakirjanikega vesteldes, et: «See on isegi veel tähtsam, sest senine kõige kuumem kuu, 2016. aasta juuli leidis aset ühe kõigi aegade tugevaima El Niño ajal.»

Guterresi sõnul tähendab see, et maailm liigub sinnapoole, et aastad 2015-2019 kujunevad viieks kuumimaks aastaks alates mõõtmiste algusest.