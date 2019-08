Saudi Araabia lubab naistel eestkostja loata passi hankida ja reisida

Saudi Araabia seaduste järgi on naised pidanud pikka aega taotlema meessoost eeskostjatelt - abikaasalt, isalt või teistelt meessoost sugulastelt - luba abiellumiseks, oma passi uuendamiseks või riigist lahkumiseks.

Naisõiguste aktivistid on aastaid võidelnud eestkostesüsteemi vastu, mis jätab naised kogu eluks õiguslikult võrdseks alaealisega.

Eestkostenõude tühistamine passi hankimisele ja reisimisele on osa kroonprints Mohammed bin Salmani reformidest, mille eesmärk on kaasajastada ülikonservatiivset kuningriiki, mida on naiste kohtlemise eest pikka aega kritiseeritud.