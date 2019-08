Lõuna-Korea: Põhja-Korea katsetas taas lühimarakette

Põhja-Korea tulistas seni täpsustamata lühimaaraketid eraldiseisvate katsetuste raames välja oma idarannikult reede hommikul, ütles Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee (JCS) avalduses.

JCS-i teatel tulistas stalinistlik riik raketid välja Lõuna-Hamgyŏngi provintsist Yonghungist vastavalt kell 2.59 (Eesti aeg 20.59 neljapäeva õhtul) ja 3.23 hommikul ja need kukkusid merre.

Tegemist on Pyongyangi kolmanda lühimaarakettide väljatulistamisega viimase nädala jooksul.

Kolmapäeval tulistas Põhja-Korea Souli väitel välja 250 kilomeetrit lennanud kaks lühimaaraketti. Pyongyang teatas pärast katsetust, et see on hoiatus USA-le ja Lõuna-Koreale seoses kahe riigi esmaspäeval algava ühise sõjaväeõppusega.

Sel nädalal väljatulistatud rakettide tegevusraadius on olnud tunduvalt väiksem eelmisel nädalal katsetatud rakettidest, millest üks lendas enne merre kukkumist koguni ligi 700 kilomeetrit. Soul liigitas mõlemad sellest hoolimata lühimaarakettideks.

Ühendriikide kaitseministeerium teatas neljapäeval, et esmaspäeval algav ühisõppus Lõuna-Koreaga viiakse läbi plaanipäraselt.

USA president Donald Trump pidas 30. juunil kaht Koread lahutavas demilitariseeritud tsoonis Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga ajaloolise kohtumise, astudes esimese ametisoleva Ühendriikide presidendina Põhja-Korea territooriumile. Kim ja Trump leppisid kokku tuumarelvitustamiskõneluste jätkamises töörühmade tasemel paari nädala jooksul, kuid läbirääkimised pole seni alanud.

Põhja-Korea riigimeedia avaldas neljapäeval udustatud pildid hiljutisest relvakatsetusest ja rääkis, et Pyongyang katsetas uut juhitava raketi süsteemi.

Riigimeedias edastatud piltidel oli näha Kimi juhtimas kolmapäevast raketikatsetust mobiilsest juhtimiskeskusest ja vaatamas õhku tõusvaid rakette.

Tavatul kombel olid pildid tugevalt udustatud ja Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA pilte raketikatsetusest ei avaldanud.

See viitab sellele, et Pyongyang ei ole uut süsteemi sõjaväeparaadidel näidanud ja proovib selle omadusi varjata.

Trump ütles neljapäeval, et ei näe Põhja-Korea lühimaarakettide katsetustes probleemi.

Analüütikute hinnangul püüab Põhja-Korea suurendada raketikatsetustega survet Washingtonile, kuid võib pingekruvimisega saavutada tuumakõneluste taasalustamise edasilükkamise sügiseni.

Käepigistus Trumpiga demilitariseeritud tsoonis on andnud Kimile julgust juurde, lausus Washingtonis asuva Wilson Centeri analüütik Jean Lee, kelle sõnul püüab Põhja-Korea liider tekitada «Korea poolsaarel pakilisuse õhkkonna, et tugevdada oma positsioone eelseisvatel tuumakõnelustel».

«See on Kimi vastus Trumpi väitele, et tal pole tuumaleppe sõlmimisega kiiret,» lausus Lee.

Pyongyangil on «rida sõjalisi platvorme» ja ta võib korraldada vastuseks USA-Lõuna-Korea ühisõppusele veel katsetusi, ütles mõttekoja Center for the National Interest analüütik Harry Kazianis.

«See vorst-vorsti-vastu pingekruvimine lükkab töötasandi kõnelused vähemalt sügiseni edasi, mis lubaks mõlemal poolel näo säilitada,» lausus Kazianis.

Lõuna-Korea riigikaitsestrateegia instituudi teadlane Cho Sung-ryul ütles neljapäeval, et Põhja-Korea juhitav raketisüsteem oleks uus oht Lõuna-Korea taristule ja USA sõjaväebaasile.

«Kui see lendas 250 kilomeetrit 30 kilomeetri kõrgusel, võib see tabada USA baasi Pyeongtaekis,» märkis ta. «Ma arvan, et sellele ei pöörata tähelepanu, sest Põhja-Korea ähvardab Lõuna-Koread.»

USA-l on Lõuna-Koreas 28 500 sõdurit, kellest suur osa baseerub Pyeongtaekis Camp Humphreys.