Hiina süüdistab lääneriike Hongkongi protestide õhutamises

Riiginõunik Yang Jiechi süüdistas lääneriikide valitsusi tippametnike ja protestijuhtide kohtumiste korraldamises ning nende tegudele õhutamises.

«Tuleb esile tuua, et USA ja mõned teised Lääne valitsused... õhutavad pidevalt leeke Hongkongi olukorras,» ütles Yang riiklikule uudisteagentuurile Xinhua.

«Hiina väljendab oma suurt meelepaha ja kindlat vastuseisu... ning nõuab neilt Hongkongi asjadesse mis tahes vormis sekkumise viivitamatut lõpetamist,» lisas ta.

Yangi avaldusele eelnes sel nädalal endise Hongkongi ametniku avaldus, et rahutuste taga on USA ja Taiwan. Meeleavalduste läte on eelnõus, mille alusel oleks saanud kuriteos kahtlustatuid Hiinale välja anda.

Hongkongi juht Carrie Lam ning teised Hiina ametnikud ja diplomaadid on esitanud sarnaseid süüdistusi. Reedel tsiteeris Hiina meedia politsei ametiühingu juhti, kes ärgitas uurima USA väidetavat rolli meeleavaldustes.

Lääneriikide valitsused ja inimõiguslased teevad järjepanu avaldusi, milles ollakse väljaandmiseelnõu pärast mures. Nende sõnul looks eelnõu olukorra, kus kahtlusaluseid võib oodata Hiinas piinamine ja ebaõiglane kohtumõistmine. Mõlemad on mures ka politsei ja protestijate vahelise vägivalla pärast.

Peking nõuab riikidelt ja inimõiguslastelt sekkumise lõpetamist. Tema hinnangul on Hongkongis toimuv puhtalt Hiina siseasi.

USA välisministeerium Mike Pompeo ütles sel nädalal, et väide USA rollist protestide juhtimisel on naeruväärne.

«Arvan, et protestid on ainult Hongkongi rahva teha ning arvan, et nemad on need, kes nõuavad, et nende valitsus neid kuulaks ja nende häält kuuleks,» lausus Pompeo.

Hongkongi protestide kohta küsiti neljapäeval ka USA presidendilt Donald Trumpilt. Ta peegeldas Pekingi seisukohta, nimetas proteste «mässuks» ning andis mõista, et USA püsib «Hongkongi ja Hiina vahelisest» asjast eemale.

Peking aastakümneid väitnud, et Hiinas toimuvate rahutuste taga on varjust tegutsevad Hiina-vastased jõud. Seda on näiteks tehtud 1989. aasta Tiananmeni väljaku rahutuste ja ka 2014. aastal Hongkongis toimunud demokraatiameelsete meeleavalduste puhul.