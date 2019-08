Nördinud ettevõtja: Nolani meeskond rebis minu firma reklaami Laagna teel maha

"Mind kui ettevõtjat hämmastas absoluutselt hoolimatu suhtumine seadustesse, õigusnormidesse ja heakorda. Linna peamise trassi sulgemine, mida kasutab regulaarselt 100 000 inimest, see on vaid eelsoojendus, kuid võttemeeskond otsustas ilmselt, et kogu Laagna tee kuulub neile," märkis ta venekeelsele Postimehele saadetud pöördumises.