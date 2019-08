«Eraelu planeerimisest on täiesti mõttetu rääkida,» tunnistab noor džässlaulja ja helilooja, kes tegi oma loomingu ja esitustega ilma nii tänavusel laulu- kui tantsupeol. Ometi räägib ta järgnevas intervjuus Arterile ka isiklikust elust.

«Ma ei tea, mis on maailmatase, aga kuklas peaks olema tunne, et ei ole mõtet [teha] alla selle taseme, mida suudad. Ei tohi mõelda, et Eestis käib küll.»