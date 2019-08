Loomaõiguste aktivist: anna näljasele sääsele vereannetus

47-aastane saatejuht ja vegan Aymeric Caron ütles videos, et loomaarmastajad peaksid lubama putukatel end hammustada. Erandiks võib tema sõnul olla Aafrika, kus on malaariaoht.

«Inimestel on põhjusega halb enesetunne pärast sääse tapmist,» ütleb Caron loomaõiguste internetikanalil Komodo.tv. Sääsehammustust võiks tema sõnul pidada «aeg-ajalt antavaks vereannetuseks putukale, kes proovib ainult oma laste eest hoolt kanda; tegu ei ole draamaga».

Aymeric Caroni on pilgatud tema veendumuse eest. Tema sõnu on kasutatud tõendina, et Prantsusmaa loomaõiguslased on langenud radikaalse ideoloogia mõju alla, vahendab The Times. Prantsuse loomaõiguslased on viimastel kuudel korraldanud rünnakuid lihunike poodidele ja tapamajadele.

Caroni video tuli ajal, mil loomade võrdõiguslikuse liikumine maadleb küsimusega, kuidas suhtuda sääsehammustustesse. Caron tõi välja, et sääsed imevad verd, et saada valku munade jaoks, mis on tema sõnul «piinlikkust tekitav nendele loomade võrdõiguslikkuse toetajatele, kes mõistsid, et neid ründab ema, kes proovib oma tuleviku laste eest hoolt kanda».

Tema sõnul oli parimaks lahenduseks kasutada looduslikke sääsepeletajaid, nagu sidrunhein, lavendriõli ja küüslauk. Lisaks on Caroni sõnul otstarbekas enda regulaarne pesemine ning parfüümide kasutamisest hoidumine, sest need tõmbavad sääski ligi.

Kui kõik ennetusvahendid on läbi kukkunud, siis soovitas ta järgida 20. sajandi teoloogi ja filosoofi Albert Schwitzeri soovitust: Aafrikas, kus on malaariat, lubas ta endale sääskede tapmist. Prantsusmaal, kus sääsed ei ole ohuks, lubas ta endale saada hammustatud.

Le Figaro toimetaja Paul Sugy kirjutas, et Caroni video «pakub väärtuslikku kokkuvõtet hullumeelsusest, mille alla sotsiaalse õiguse sõdalased meid allutada tahavad».