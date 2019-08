Siberis lõõmavate metsade taastumine võtab vähemalt 60 aastat

Märgitakse samuti, et varem oli Siberi loomulike looduspõlengute vaheaeg 20-50 aastat, kuid praegu on see märgatavalt lühenenud. «Oli alasid, mis võisid põleda kord saja või 150 aasta jooksul. Need on soised alad, näiteks tiheda hüdroloogilise võrgustikuga Lääne-Siber. Kuid tänapäeval kliimamuutuste ja eriti inimtegevuse tõttu on paljudes paikades põlenguvahe kahanenud 5-15 aastani,» tsiteeris pressiteenistus Brjuhanovit.