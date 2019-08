Facebook kõrvaldas ulatusliku Saudi valitsuse mõjutuskampaania

Neljapäevane teadaanne on Facebooki esimene avalik teadaanne, milles Facebook andis teada Saudi Araabia valitsusega seotud informatsioonioperatsiooni kõrvaldamisest.

Facebooki küberturvalisuse poliitika juht Nathaniel Gleichner ei öelnud küll nimesid, kes olid operatsiooniga seotud, kuid tema sõnul olid seosed Saudi Araabia valitsusega selged.

«Iga kord kui on seos informatsioonikampaania ja valitsuse vahel on see märkimisväärne ning inimesed peaksid olema sellest teadlikud», ütles ta.

Kuigi Facebook annab tihti teada kasutajate ja lehtede mahavõtmisest, mida süüdistatakse «ebausutavas käitumises», siis teadaanded, mis seovad sellise tegevuse kindla riigi valitsusega, on haruldased, vahendab Reuters.

Saudi valitsuse meediaorganisatsioon, Rahvusvahelise kommunikatsiooni keskus, ütles avalduses CNN-ile, et «Saudi Araabia valitsus ei ole teadlik väidetavast ulatuslikust salajasest informatsiooni operatsioonist ning ei tea, mille baasil see operatsioon nende valitsusega kokku viidi».

Saudide operatsioon oli ulatuslik

Facebook sulges nad rohkem kui 360 võltsi Facebooki kasutajat ja lehekülge ning 31 Instagrammi kasutajat, mis olid seotud «koordineeritud petliku käitumisega», vahendab CNBC. Reklaamile kulutati rohkem kui 100 000 dollarit ning Facebooki lehtedel oli kokku umbes 1,4 miljonit jälgijat.

Peamine tegevus toimus araabia keeles ning sihtgruppideks olid elanikud Qatarist, Saudi Araabiast, Araabia Ühendemiraatidest, Bahreinist, Egiptusest, Marokost, Palestiinast, Liibanonist ja Jordaaniast.

Mõned Saudi Araabia Facebooki lehed, mis suleti, proovisid näida kohalike uudistekanalitena ning olid suunatud inimestele inimestele kogu Lähis-Ida regioonis, vahendab CNN. Kasutajaid, mida suleti, teesklesid olema kohalikud inimesed neist piirkondadest.

Lehtede ja kasutajate võrgustik, mida operatsiooni ajal kasutati, postitas positiivseid uudiseid Saudi Araabia kohta – seda, kui edukalt lähevad kroonprints Mohammad bin Salmani siseriiklikud reformid ning kui hästi läheb Saudi Araabia vägedel Jeemenis, vahendab CNN.

Samal ajal kritiseeriti ka naaberriike, nagu Türgi ja Qatar ning seati kahtluse alla Al-Jazeera ja Amnesty International usladusvöörsus, ütles Gleicher blogipostis.

Andy Carvin, vanemteadur Atlantisest Nõukogust, mis on töötanud koos Facebookiga Saudi informatsioonikampaania analüüsimisel, ütles, et enamik kasutajaid loodi viimase kahe aasta jooksul, kuid on ka kasutajaid, mis pärinesid aastast 2014.

Carvini sõnul oli enamik kasutajaid «sisuliselt fännilehed Saudi Araabia valitsusele ja sõjaväele».

Facebooki sõnul aitas neid ka Bellingcati uuriv ajakirjandus, mis aitas neil tuvastada Facebooki lehti, mis valeinformatsiooni levitamisega seotud olid.

Juunis avaldatud raportis väitis Bellingcat, et krooniprintsi kommunikatsioonijuht Saud al-Qahtani oli seotud sotsiaalmeedias tehtava infromatsioonikampaaniaga. Facebooki sõnul oli Bellingcati avaldatud informatisoonist abi, kuid nad ei arreteerinud selle informatisooni pealt kedagi.

Facebook eemaldas samal ajal ka isegi suurema võrgustiku

Facebooki sõnul eemaldasid nad ka teise, eraldiseisva kasutajate võrgustiku, mida juhiti Araabia Ühendemiraatidest ja Egiptusest. Nende lehtedel oli kokku ligi 14 miljonit jälgijat ning nad kulutasid reklaamidele 167 000 dollarit. Facebooki sõnul oli reklaamide sihtrühm sama.

Kokku võeti maha 350 kasutajat, mis olid seotud turundusfirmadega mõlemast riigist. Sel puhul ei olnud aga selget seost valitsuse tegevusega, vahendab Reuters.

Gleicheri sõnul postitasid lehed «Qatari ja Türgi väidetavast toetusest terroristlikele gruppidele, Iraani tegevusest Jeemenis, Liibüa konfliktist, Saudide juhtitud koalitsioonis Jeemenis ning Somaalimaa iseseisvusest».

Facebook on suurendanud oma võimekust valeinformatisooniga tegelemisel

Viimase kahe aasta jooksul on Facebook palganud luure-, õiguskaitse- ja ajakirjandusliku taustaga inimesi, loomaks meeskonda, mis peataks koordineeritud rünnakuid ning valeinformatsiooni levitamist oma sotsiaalmeedia platformil, vahendab CNN.

«Me proovime pidevalt töötada selle nimel, et tuvastada ja peatada seda sorti tegevusi, sest me ei taha, et meie teenuseid kasutataks inimeste manipuleerimiseks. Me võtame neid kasutajaid, lehti ja gruppe maha nende käitumise baasil, mitte sisu järgi», ütles Gleicher.