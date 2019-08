Usbekistani valitsus keelas telekanalil Türgi seebiooperi näitamise

Telekanal Zo'r TV andis järele riigiametnike nõudele ja katkestaski teleseriaali «Lõputu armastus» näitamise 31. juulil – vaid kolm päeva pärast vaatajate lemmiksarja tagasitulekut. Nimelt keelas riik selle sarja näitamise ka eelmisel aastal. «Lõputu armastus» eemaldati eelmisel korral eetrist mullu veebruaris pärast seda, kui peaminister Abdullah Aripov seda otsust toetas.

Zo'r TV produtsent süüdistas väikest gruppi religioosseid-konservatiivseid vaatajaid, kes nõudsid pidevalt, et seriaali näitamine keelataks. «Need nii-öelda moraalivalvurid… kogusid allkirju läbi Telegrami ja muu sotsiaalmeedia ja saatsid kirja presidendile,» ütles anonüümsust palunud teleprodutsent RFE/RL-ile. «Lõpuks saavutasid nad telesaate näitamise lõpetamise… sest nende rünnakud selle vastu olid süstemaatilised,» lisas ta.

«Oleme väga õnnetud»

Veel ühe RFE/RL-iga vestelnud anonüümse allika sõnul tuli ka seekordne otsus peatada seriaali näitamine Aripovilt. Uudistekanaliga rääkinud riigiteenistuja lisas, et et 30. juulil toimunud valitsusistungil kritiseeris Aripov tugevalt Zo'r TV otsust seebiooper tagasi tuua.

Iseäranis häiris Aripovit see, et kord on seebiooper juba eetrist maha võetud ja nüüd seda otsust ignoreeriti. Peaminister olevat öelnud, et «mõned inimesed ei tee välja peaministri sõnadest ja valitsuse otsustest. Nad käituvad nii, nagu heaks arvavad».

Nimesid nimetamata ütles Aripov: «Te teate, kellest ma räägin. Nad hakkasid uuesti näitama Türgi seriaali. Ma nõuan, et nad selle juba täna eetrist maha võtaks.» Peaminister süüdistas telekanali omanikke inimeste arvamusega mitte arvestamises. Ta rõhutas, et inimesed on «väga õnnetud», et «Lõputu armastus» uuesti eetris on.

Zo'r TV asutaja on Jahongir Ortiqkhojajev, kes on ka Taškendi linnapea. Pärast seriaali eetrist eemaldamist ei järgnenud telekanalilt ega selle omanikult selgitust, miks seriaali näitamine taas katkes.

Patustamine läbi vaatamise

Alates 2017. aasta augustist, mil südantlõhestav ja ühest armukolmnurgast rääkiv Türgi sari eetrisse jõudis, on seebiooper saanud kõva kriitikat islamistlikul veebilehel Azon.uz. Sarja peetakse vastuolus polevaks usbeki religioossete ja perekondlike väärtustega. Mullu veebruaris veebilehel avaldatud artiklis öeldi, et need, kes seda vaatavad, «patustavad silmadega».

Ka nimetati artiklis neid usbeki nätlejaid, kes sarjale teksti peale lugesid, reeturiteks ning rahvast kutsuti üles nende vastu võitlema. Artikkel sai tohutu tähelepanu sotsiaalmeedia kanalites.

Kuigi Usbeki valitsus kritiseeris ka artiklit, leides, et see läheb vastuollu riigi seadusega, siis nõudis riik meediakanalilt sarja näitamine lõpetada.

«Lõputu armastus» on lugu rikkast naisest, kes hakkab armastama vaest meest. Naine abiellub rikka ärimehega, kes hakkab naise perekonnalt raha välja pressima. Sari puudutab tundlikke teemasid nagu abieluvälised suhted, sunnitud abielud, mõrvad ja enesetapud.

«Lõputu armastus» on võitnud rahvusvahelise Emmy ja olnud eetris rohkem kui 70 riigis.

Usbekistan on ka varem Türgi seebioopereid ära keelanud, näiteks 2002. ja 2012. aastal. Siis öeldi seebikate keelamise kommentaariks, et need sisaldasid ebasobivaid stseene, mis ei lähe kokku usbekkide mõttemaailmaga.