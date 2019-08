Kliimavõitluse edu sõltub Aasiast

Võtmetähtsusega on Aasia riikide lubadus liikuda süsinikneutraalse majanduse poole, ütles ÜRO peasekretariaadi eriesindaja Rachel Kyte.

«See on tõesti see piirkond, kus õnnestub või nurjub energiaüleminek kliimaeesmärgi täitmiseks,» lausus ta.

«Kagu-Aasia on üks maailma kiiremini kasvavaid majanduspiirkondi. Selle rahvastik ja linnastumine tähendavad, et elektrinõudlus peaks eelduste järgi vahemikus 2015-2040 kolmekordistuma,» hoiatas Kyte.

«Kivisöel ei ole tulevikku,» märkis ta. «See ei ole konkurentsivõimelise hinnaga ja sellel on äärmuslik mõju inimtervisele ja planeedile.»

Tippkohtumise edus on eriti tähtis roll Hiina lubadusel, kuivõrd see on endiselt suurim emissioonide allikas ja peamine kivisöejaamade rahastaja regioonis.