Komisjoni hinnang Vaheri magistritööle: autoriõiguste mõistes oli plagiaadi osakaal väike

Komisjoni hinnangul sisaldab magistritöö lõike, kus Vaher on jätnud reaalselt kasutatud allikatele viitamata, sh kopeerides teksti, mis tähendab, et nende autorite loometöö panus on jäetud tunnustamata ning ülikoolile ja üldsusele on loodud petlik ettekujutus Vaheri enda originaalsest panusest.