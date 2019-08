Dubai tahab saada maailma õnnelikuimaks kohaks

Õnnelikusest on saanud nüüd rahvuslik poliitika ning lisaks vastava ministrikoha loomisele on hakatud ellu viima õnnelikkuse arengukava, mille täitmist kontrollib Targa Dubai osakond, vahendab Euronews.

«Õnneliku linna saavutamiseks Dubais on meil täna vaja teha koostööd kõikide sektorite vahel,» seletas Hamad al-Awadhi, õnnelikuse arengukava juht Targas Dubais. Mehe sõnul on nende projekti kaasatud väga erinevate valdkondade juhte.

Al-Awadhi sõnul on saab nende rolliks olema õnnelikuse arengukava elluviimine. Neid treenitakse nii otseselt kui kaudselt, eesmärgiga muuta nende mõtlemisviisi nii, et nad hakkaksid hindama otsuseid lähtuvalt õnnelikuse aspektist.

HSBC Expat Exploreri uuringu järgi on Araabia Ühendemiraate peetud ka üheks parimaks kohaks, kus töötada – sinna kolimise põhjustena tuuakse välja kõrgemad palgad, parem elukvaliteet ja võimalus karjääri teha.

«Dubai tõepoolest edendab positiivset ellusuhtumist nii Emiraatide elanike kui nende seas, kes on valinud siin elamise,» ütles üks hiljuti Dubaisse elama kolinu.

«Ma ütleks, et keskkond siin teeb su õnnelikumaks,» ütleb teine, lisades et «sealt, kust ma pärit olen, sajab tihti ning seal on väga hall ja nukker. Siin teeb lõputu päike su rõõmsaks iga päev.»

Õnnelikuse majanduslikud kasud

Arengud sotsiaalteaduslikus andmeanalüüsis on teinud õnnelikuse mõõdetavaks ning see on võimaldanud valitsustel hinnata õnnelikuse majanduslikku väärtust.

Äristrateeg ja õnnelikuse ekspert Corrie Block ütleb, et õnnelikud inimesed on umbes 50% produktiivsemad ning leiavad oma töös, mida nad teevad, tähendust.

Tema sõnul on nad ka 88% lojaalsemad ja see tuleneb sellest, et nad on tööd tehes õnnelikud.

Õnnelikuse mõõtmine

Block ütleb, et «kogu planeet kogeb õnnelikust samal viisil.» Dopamiin, serotoniin ja oksütotsiin - nende kolme neurokemikaali kombinatsioonil on inimesed õnnelikud. Dopamiin tuleneb saavutustest ning on tema sõnul kõige sõltuvustekitavam aine, mida inimkeha toodab.

Serotoniin on kemikaal, mis aktiveerub au tundes. See tunnevad inimesed siis, kui nad tunnevad, et mängivad olulist rolli ühiskonnas, kus nad on, ütleb Block. Kolmas kemikaal on oksütotsiin, mis aktiveerub kuuluvustunde tekkel.

Tänu tehisintellekti tehnoloogiale on aga tekkinud viis, kuidas seda mõõta.

Kasutades ükskõik mis kaamerat, nagu näiteks sülearvuti kaamerat, tuvastab tarkvara esialgu näo ning seejärel näoilme. Seejärel analüüsib tarkvara näos toimuvaid muutusi ning hindab, kas inimene on õnnelik.

Õnnelikuse meeter on üks Dubai esimestest targa linna algatustest. Seda kasutatakse juba 40nes riigiasutuses ning see on kogunud rohkem kui kaks miljonit häält.