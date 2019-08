Briti erisaadik: kliimamuutused kohtlevad ebaõiglaselt rängalt ühiskonna nõrgimaid

Mullu sügisel panid keskkonnaaktivistid Ühendkuningriigis aluse rühmitusele Vastuhakk Väljasuremisele (Extinction Rebellion), mis on tänavu kevadel ja suvel korraldanud mitmel pool riigis ulatuslikke proteste, millest osa on muutunud vägivaldseks. Pildil liikumise aktivistid juuli keskel Londoni idaosas Dalstonis tänavat blokeerimas.

Ükskõik kui hirmutav see ka poleks, tuleb inimestele rääkida täit tõtt kliimamuutustega kaasnevatest ohtudest, kuid sinna kõrvale peab pakkuma positiivset nägemust, mida on võimalik nende peatamiseks ette võtta, sest inimestele annab jõudu tunne, et nad saavad ise midagi olukorra muutmiseks ära teha, leidis Ühendkuningriigi välisministri eriesindaja kliimamuutuste küsimuses Nick Bridge hiljuti Londonis Balti riikide ajakirjanikega vesteldes.