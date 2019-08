Hongkongi meeleavaldajad viskasid merre mastist rebitud Hiina lipu

Hongkongi valitsus on praeguseks seadusest loobunud, kuid meeleavaldused on laienenud ning neil nõutakse nüüd ka demokraatlikke reforme ja vabaduste piiramise lõpetamist.

Nii Hongkongi kui Pekingi võimud on sel nädalal andnud märku karmimast suhtumisest meeleavaldajatesse, kümned inimesed on kinni peetud ja Hiina on vihjanud valmidusele rahutused vajaduse korral jõuga maha suruda.

Protestijaid ei ole see heidutanud, nad on tõotanud nädalavahetusel ja järgmise nädala algul veel rohkem meeleavaldusi ja protestimarsse korraldada.

Pühapäeval on kavas kaks protestimarssi: üks Hongkongi saarel ja teine Tseung Kwan O piirkonnas. Esmaspäeval on ülelinnaline streik ja meeleavaldused seitsmes erinevas kohas.

Peking on aastakümneid väitnud, et Hiinas toimuvate rahutuste taga on varjatult tegutsevad Hiina-vastased jõud. Seda on näiteks tehtud 1989. aasta Tiananmeni väljaku meeleavalduste ja ka 2014. aastal Hongkongis aset leidnud demokraatiameelsete meeleavalduste puhul.