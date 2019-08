Saksa kliimaprotestijad sulgesid pääsu söeelektrijaama

Enamik meeleavaldajaid püsib värava juures, kuid mõned on sisenenud elektrijaama territooriumile ja peatanud sütt transportiva konveieri, ütles politsei pressiesindaja Michael Klump.

Liikumine Ende Gelände on korraldanud viimastel aastatel arvukaid protestiaktsioone söekaevandustes ja elektrijaamades, nõudes fossiilkütuste põletamise lõpetamist ja üleminekut taastuvatele energiaallikatele.

Saksakeelne fraas «Ende Gelände» tähendab, et midagi on pöördumatult lõppenud - just nii suhtuvad meeleavaldajad fossiilkütuste ajajärku.