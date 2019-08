ÜK ärgitab EL-i peegeldama poliitilist reaalsust seoses Brexitiga

Läinud kuul ametisse astunud Johnson ütleb end soovivat lahkuda EL-ist leppega, kuid peab praegusi tingimusi vastuvõetamatuiks ning on valmis vajadusel viima riigi blokist välja ka leppeta.

Johnsoni Brexiti minister Steve Barclay kirjutab ajalehes Mail on Sunday avaldatud artiklis, et Euroopa Parlamendi valimised mais muutsid poliitilist dünaamikat, ning ärgitas EL-i liidreid muutma oma pealäbirääkija Michel Barnier' mandaati.

«Poliitiline reaalsus on muutunud sestsaadik, kui koostati juhised härra Barnier'le,» kirjutas Barclay.

«Sest ajast alates, kui viimases mandaadis kokku lepiti, on vahetunud 61 protsenti kõigi EL-i riikide Euroopa Parlamendi liikmetest. Säärane fundamentaalne muutus illustreerib vajadust lähenemist muuta,» märkis ta.

«Härra Barnier peab veenma EL-i liidreid kaaluma, kas ka nemad soovivad lepet, et ta saaks läbi rääkida viisil, mis võimaldaks leida ühisosa ÜK-ga. Vastasel juhul on tulemas leppeta (Brexit).»

Endine peaminister Theresa May, kel ei õnnestunud lahutustingimusi Briti parlamendis läbi suruda, pani ameti maha, olles kaks korda Brexiti edasi lükanud.

Kuid EL on keeldunud uuesti avamast lepet, milleni jõuti 17 kuud kestnud raskete läbirääkimiste tulemusena.

Johnson on hoogustanud ettevalmistusi leppeta lahkumiseks. Kuid mõned Briti seadusandjad on lubanud ta peatada, kartes tagajärgi Briti majandusele, kui see sidemed lähima kaubanduspartneriga üleöö läbi lõikab.