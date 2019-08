Süüria esileedi: olen täielikult alistanud vähi

«Minu teekond on lõppenud .... olen täielikult alistanud vähi,» ütles stiilse lühikese soengu ja pika valge kleidiga Asma al-Assad riigitelevisioonile.

Süüria presidentuur teatas mullu augustis, et 44-aastane esileedi on alustanud rinnavähi ravi. Sestsaati on fotosid kõhnast pearätti kandvast naisest sageli postitatud Süüria presidentuuri sotsiaalmeediakontodele.