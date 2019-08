Ohio osariigis Daytonis sai tulistamises surma kümme inimest

See oli teine massitulistamine Ühendriikides vähem kui ööpäeva jooksul. Laupäeval lasi automaadiga relvastatud mees Texase osariigis El Pasos rahvast tulvil Walmarti kaubamajas maha 20 ja vigastas 26 inimest.

Daytoni politsei ütles Twitteris, et tulistamine algas Oregoni piirkonnas kell 1.22 (Eesti aeg 8.22), kuid politsei suutis sellele kiiresti lõpu teha.

Oregoni piirkond on ajalooline linnaosa Daytoni kesklinna lähedal ning selles on palju lõbustusasutusi, baare, restorane ja teatreid. Politsei ei ole tulistamise paika täpsustanud, aga pealtnägijate sõnul toimus see baari Ned Peppers juures.