Reservohvitserid: riigikaitse ongi meie hobi

Lipnik Martin Kirk, Eesti reservohvitseride kogu peasekretär, lisas: «Eestis on riigikaitse kõigi asi. Kui me siin toas istume, me ei saa mõelda: kust me nüüd leiame need inimesed, kes nüüd selle riigikaitsega tegelevad? Me vaatame üksteisele otsa ja saame aru, et see on meie ühine asi. Meie relvad võivad olla erinevad, aga siiski me peame kõik sellega tegelema. Meid ei ole siin riigis nii palju, et me saaksime käia ringi ja otsida, et ei tea kes nüüd sellega tegeleb. Me peame kõik sellega tegelema.»