Suursaadik Mart Laanemäe: Saksa peavoolu parteid ei usalda paremtiival olevat AFDd

«AFD (Alternative für Deutschland) mõned liikmed teevad aegajalt selliseid avaldusi, mis ei sobi Saksamaal üldse poliitikakonteksti ja see on põhjus miks sisuliselt kõik erakonnad keelduvad nendega koostööd tegemast, sellepärast et keegi ei saa olla kindel selles kas nad on suutelised samade reeglite järgi mängima (kui teised Saksa peavoolu parteid),» ütles sel nädalal Berliinis oma nelja aastase lähetuse lõpetanud Eesti suursaadik Mart Laanemäe KUKU raadio saatele «Neeme Raud. Siin» antud intervjuus.

Saksamaal ei ole praegu tegelikult mitte ühtegi suuremat probleemi. Isegi põgenike küsimus on kuidagi taandunud kuhugi, mis ei tähenda et ei oleks näha siin inimesi kogu maailmast, rääkis suursaadik ja ja täpsustas: tööpuudus sisuliselt enam ei ole, majandusega on kõik hästi, kuigi kõik kardavad et kohe-kohe midagi juhtub , inimeste elujärg üldjoontes hea, riik toimib. Seega sakslastel ei ole suuri muresid ja seetõttu neil väga väiksed mured kuidagi võimenduvad.

AFD püüab tema sõnul samas pidevalt esile tuua teemasid, mis näitaksid, et kõik ei ole hästi. Kuid palju neist teemadest ei Saksamaal poliitika peavooluga, on isegi riigi põhimõtete vastased.

«Teatud määral on see väga kontrollimatu, see ei ole väga saksa-pärane,» iseloomustas Laanemäe AFD tegevust.

Saksamaa hetkepoliitikat iseloomustab tema sõnul nüüd, kui väga tugev liider, kantsler Angela Merkel plaanib erru-minekut, teatav peataolek, sest uut nii tugevat juhti ei ole ühestki Saksa erakonnast kerkinud. Laanemäe sõnul on samas muljetavaldav roheliste partei tõusmine Saksamaa peavoolu parteiks.

Põhjalikult avab suursaadik ka Saksamaa poolt Euroopa Liidu agendasse jõuliselt toodud põgenike teema alaste arutelude hetkeseisu Saksamaal endal. Laanemäe märgib, et pagulaste küsimustest kõneldes tuleb hoiduda must-valgete seisukohtadega opereerimisest, nagu sageli tehakse, sest tegemist on väga kompleksse ning seega ka kompleksset analüüsi vajavad teemaga.

Lisaks kõneleb Laanemäe Eesti ja Saksa kaitsekoostööst, mis on meie riikide vaheliste suhete üks peateema.