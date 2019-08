Siberi põlengud segavad naftafirmade tööd

Maailma suuruselt teine toornafta eksportija on hädas: Vene naftahiid Rosneft oli sunnitud üle-eelmisel nädalal mitmeks päevaks peatama Evengimaal asuva Kujumba naftamaardla puurimistööd. Samasuguse probleemi ees seisavad ka GazpromNeft ja teised Vene suurfirmad. Seni ei ole maastikupõlengute otsene mõju naftatootmisele veel selge.

«Mõnikord on nähtavus ainult 20 meetrit. Võimatu on hingata ja töötada. Me pidime eelmisel (üle-eelmisel – toim) nädalal mitmeks päevaks töö peatama,» lausus anonüümsust palunud Kujumba maardla allikas CBC-le.