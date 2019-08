USAd šokeeris võõravihast ajendatud veresaun

El Paso politsei kõneisiku Robert Gomeze sõnul oli kaubamajas tulistamise ajal umbes sada töötajat ja 3000 klienti, kes tegid algavaks kooliaastaks sisseoste. Rünnak toimus ainult poe territooriumil. Ründajana tuvastati 21-aastane Patrick Crusius, kes oli enne veretööd postitanud internetikeskkonda 8chan manifesti, milles kirjutas, et rünnak on «vastus hispaanlaste invasioonile Texases». 8chani keskkonda on kasutanud ka teised massitulistajad, vahendab CNN.