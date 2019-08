Hongkongi juht: meeleavaldajad püüavad linna hävitada

Üheksa nädalavahetust kestnud meeleavalduste ajal madalat profiili hoidnud Lam andis esmaspäeval oma esimese pressikonverentsi rohkem kui kahe nädala jooksul.

Samal ajal alustasid aktivistid osana üldstreigist kodanikuallumatuse kampaaniat Hongkongi transpordivõrgu vastu.

Lam, kelle valis ametisse Pekingile lojaalne komitee, ei ilmutanud esmaspäeval mingeid märke järeleandmistest meeleavaldajate nõudmistele suuremate demokraatlike vabaduste ja sõltumatu juurdluse kohta politseivägivalla suhtes.

Selle asemel mõistis ta hukka meeleavaldajate viimaste nädalate üha vägivaldsemad ja vastasseisule suunatud taktikad.

Argielu «ulatuslik häirimine teatud nõudmiste nimel või tõrges liikumine on tõsiselt kahjustanud seaduslikkust ja korda Hongkongis ja on lükkamas meie linna, mida me kõik armastame ja paljud meist aitasid ehitada, väga ohtliku olukorra veerele,» lausus erihalduspiirkonna juht.

Ulatuslik häirimine ja vägivald, ütles ta, asetab Hongkongi elanikud «ärevuse seisundisse», lubades jätkata meetmete rakendamist meeleavaldajate vastu.

«Valitsus jääb korra ja seaduslikkuse kaitseks ning usalduse taastamiseks Hongkongis resoluutselt tegutsema,» lausus Lam, kelle sõnul püüavad meeleavaldajad kahtluse alla seada Hiina suveräänsust Hongkongi üle.

«Ma julgen öelda, et nad üritavad Hongkongi pikali lükata ja täielikult hävitada rohkem kui seitsme miljoni inimese hinnalised elud,» lausus Hongkongi juht.

Meeleavaldajad on öelnud, et nad on pidanud vägivaldsemad taktikad kasutusele võtma pärast seda, kui suurmeeleavaldused ei ole suutnud kaasa tuua Hongkongi vabaduse piiramise peatamist Pekingi keskvõimu survel.

Nad süüdistavad politseid üleliigse vägivalla kasutamises, mida korrakaitsjad eitavad.

Hiina poolautonoomses piirkonnas on rahutused kestnud juba kaks kuud. Rahva pahameele vallandas seaduseelnõu, mis lubanuks kahtlusaluste väljaandmist kommunistlikule Mandri-Hiinale.

Hongkongi valitsus on praeguseks seadusest loobunud, kuid meeleavaldused on laienenud ning neil nõutakse nüüd ka demokraatlikke reforme ja vabaduste piiramise lõpetamist.

Nii Hongkongi kui Pekingi võimud on sel nädalal andnud märku karmimast suhtumisest meeleavaldajatesse, kümned inimesed on kinni peetud ja Hiina on vihjanud valmidusele rahutused vajaduse korral jõuga maha suruda.

Hiina lubas 1997. aastal Hongkongi taas enda kontrollile allutades jätta piirkonnas kehtima tähtsad Briti võimu aegsed põhimõtted nagu sõltumatu kohtuvõim ja sõnavabadus.