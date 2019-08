Pakistan ei aktsepteeri India otsust Kashmiri eristaatus kaotada

Saudi Araabias palverännakul Mekasse viibiv Qureshi ütles Pakistani telejaamale, et Islamabad hoogustab diplomaatilisi jõupingutusi India presidendi seadluse jõustumise ärahoidmiseks.

Siseminister Amit Shah ütles parlamendile, et president Ram Nath Kovind allkirjastas seadluse Kashmirile eriautonoomiat andva põhiseaduse 370. sätte tühistamisest. Dekreedis seisis, et otsus jõustub koheselt ja on kõrgemal põhiseadusest.