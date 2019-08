Kanada sõjaväe missiooni Lätis varjutavad ahistamissüüdistused

Kanada sõjaväe missiooni Lätis varjutavad ahistamise ja ebaprofessionaalse käitumise süüdistused, mille tõttu saadeti kohale uurija, et jõuda probleemi tuumani. Uurimist alustati juba eelmisel aastal ja siis keskenduti Lätis viibiva tsiviil-sõjalise koostöö (J9) personali käitumisele. Kontrolliti diskrimineerimise ja ebaprofessionaalse käitumise süüdistusi.

Tuvastati, et mõned töötajad mõnitasid avalikult Kanada vägede vanemjuhtkonda, lasid ringlusse solvavaid pilte sõjaväe soolise nõustaja kohta, ning käivitasid laimukampaania juhtivohvitseri vastu.

Uurimist läbi viinud kolonelleitnant Jeremy Fountain kirjutas raportis, et kohapeal oli «informatsiooni jagamisest hoidumise kultuur» ning et J9 meeskonnaliikmetel oli tava teha ebaprofessionaalseid märkusi nooremohvitseride läheduses.

Fountain kirjeldas, et tsiviil-sõjaline koostöö on jagunenud kaheks grupiks, kes üksteisega läbi ei saa. Samuti tegi osa J9-st katseid isoleerida Kanada peasaapi missioonist. Näiteks üritasid J9 liikmed blokeerida peastaabi informatsioonitaotlusi. Samuti mõnitati peastaabi otsuseid, lisades peastaabi juhatajate dokumentidele märkusi nagu «jama» või «väga vale».

Raport tõi välja ka «süstemaatilisi kultuuriprobleeme» Kanada missioonis. Näiteks loodi eritingimusi osadele meeskonnaliikmetele, kuid teistele polnud need võimalikud. Ka võimaldati mõnele liikmele lisatasu, maksuvabastusi ning teenida medaleid, samas ei saanud tunnustust teised, kes nendega koos töötasid. Raporti hinnangul oli selliel kõigel negatiivne mõju moraalile.

Fountaini sõnul kannatas nende probleemide koosmõjul tõsiselt moraal. Kanada väe pressiesindaja kapten Leah Campbelli sõnul ei saa praegu veel kõiki raportis esitatud detaile avada, sest mõni küsimus on endiselt uurimise all. «Kohe pärast raporti avaldamist Läti missiooni ülemjuhatajale alustas Kanada sõjavägi nende väidete uurimist ning hakati üle vaatama, kuidas olukorda parandada,» lisas ta.

Kanada juhitud suurendatud kohalolekumissiooni uuendati eelmise aasta juulis, mil Kanada peaminister Justin Trudeau ütles, et missiooni mitte ainult ei pikendata, vaid ka laiendatakse. Kanada väed jäävad Lätti aastani 2023 ning väeosas teenijate arv tõusis ligi saja võrra, 455-lt 540-ni.

Kanada missioon on suurim Lätis viibiv sõjaline missioon, mis on osa suurendatud kohalolekumissioonist (eFP). NATO suurendatud kohalolekumissiooni eesmärgiks on tõsta julgeolekut NATO idapiiril pärast Venemaa 2014. aasta Krimmi illegaalset annekteerimist ning sõjategevust Ida-Ukrainas.